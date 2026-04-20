        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te "Genç Sanat Günleri ve Sempozyumu" düzenlenecek

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğinde "Genç Sanat Günleri ve Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:48 Güncelleme:
        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, sempozyumla genç sanatçıların üretimlerini sergileyebileceği ve düşüncelerini ifade edebileceği yeni bir sanat ortamı oluşturulması hedefleniyor.

        Türkiye'nin dört bir yanından genç sanatçıları ve araştırmacıları kentte buluşturacak olan etkinlikte, bildiri sunumları, sergiler, paneller, çalıştaylar ve uygulamalı atölyeler yer alacak.

        GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve etkinliğin yürütücüsü Prof. Dr. Ayhan Özer, kenti Türkiye'nin sanat merkezi haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

        Sempozyumla genç sanatçıların düşüncelerini ortaya koydukları zemin de kurduklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

        "Sanatı piyasanın dar sınırlarına sıkışmadan, özgür bir üretim alanı olarak yeniden düşünmek gerekiyor. Burada sergi var, burada söz var, burada düşünce var. Gaziantep bu kez izleyen değil, üreten bir şehir olarak konumlanıyor. Gençler gelsin, üretsin, anlatsın, tartışsın. Sanatla düşünen herkesi Gaziantep'e davet ediyorum."

        Etkinlik, 14-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Ağrısız tüp midesi ameliyatıyla 6 ayda 50 kilo verdi
        Ağrısız tüp midesi ameliyatıyla 6 ayda 50 kilo verdi
        Trendyol: Gaziantep, e-ticarette Türkiye'nin hijyen ve bakım üssü oldu
        Trendyol: Gaziantep, e-ticarette Türkiye'nin hijyen ve bakım üssü oldu
        Gaziantep, e-ticarette Türkiye'nin hijyen ve bakım üssü oldu
        Gaziantep, e-ticarette Türkiye'nin hijyen ve bakım üssü oldu
        İşitme engelli ailesini taklit eden çocuk eğitimle konuşmaya başladı
        İşitme engelli ailesini taklit eden çocuk eğitimle konuşmaya başladı
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu