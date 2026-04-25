Gaziantep'te TÜGVA Şahinbey Muhtarlar Toplantısı düzenlendi

Gaziantep'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Şahinbey Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.



TÜGVA Gaziantep il binasında düzenlenen programda, madde kullanımı, bireysel silahlanma, oyun bağımlılığı ve şiddet eğilimi konuları konuşuldu.





İş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen programda, bölgedeki muhtarlar geleceğe yönelik ortak projelerini paylaştı.





Programda konuşan TÜGVA İlçe Başkanı Muhammed Emin Bozkurt, gençlerin hayatına dokunmayı amaçladıklarını söyledi.



Gençlerin spor ve sanata yönlendirilmesi gerektiğini dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu:





"Değerli muhtarlarımız hepimiz biliyoruz ki, bir gencimizi kaybettiğimizde o acı sadece o haneye değil, hepimize düşüyor. Son dönemde komşu illerimizde, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okullarda yaşanan müessif saldırılar ve sokaklarımızı kuşatmak isteyen uyuşturucu illeti, bizlere çok net bir mesaj veriyor. Hiçbirimiz bu yükü tek başına kaldıramayız. Bu, bizim evlatlarımızın yarınlarını kurtarma meselesidir.





Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Titiz de vatandaşların mutluluğu için hizmet verdiklerini ifade etti.





Gençlerin her daim yanında olunması gerektiğini belirten Titiz, "Gençliği güçlü olanın, geleceği güçlü olur, mahallesi güçlü olanın şehri güçlü olur. Bizler muhtarlar olarak sadece bugünü değil, yarını da düşünmek zorundayız. Mahallemizdeki gençlerin doğru ortamlarda yetişmesi, doğru insanlarla bir araya gelmesi ve doğru değerlerle büyümesi hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.



