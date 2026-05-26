Milli Halterci Harun Algül'ün hedefi dördüncü Avrupa şampiyonluğu:

        BEYZA KAYNARPUNAR - Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli halterci Harun Algül, 12-19 Ekim tarihlerinde Arnavutluk'ta düzenlenecek Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda dördüncü kez zirveye çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Gaziantep Üniversitesi öğrencisi Harun Algül, AA muhabirine, elde ettiği başarıların kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Harun Algül, 2023 yılında Romanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, 2024'te Polonya'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda, 2025'te de Moldova'da yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlattı.

        Çalışmalarını Gaziantep'teki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde sürdürdüğünü belirten Harun, yeni başarılara odaklandığını ifade etti.

        Halterin zor bir spor dalı olduğunu dile getiren Harun Algül, "Halter benim için pes etmemeyi ifade ediyor. Her zorluğun üstesinden gelerek zirveye çıkmayı öğretiyor. Aynı zamanda sabrı, çalışmayı ve emek vermeyi de öğretiyor." dedi.

        Hedefine ulaşmak için yoğun tempoda çalıştığını vurgulayan Harun, şunları kaydetti:

        "Şu an Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Antrenmanlarımı aksatmadan sürdürüyorum. Çünkü ben bu sporu bayrağımı ve ülkemi gururlandırmak için yapıyorum. Bu nedenle elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenecek şampiyonada yeniden altın madalya kazanarak, ülkemi dördüncü kez Avrupa şampiyonluğuyla gururlandıracağıma inanıyorum."




        - Hocasının güveni tam

        Antrenör Murat Özaslan da sporcusuyla gurur duyduğunu belirtti.

        Şampiyonaya kısa süre kaldığını ve hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Özaslan, şöyle konuştu:

        "Avrupa Şampiyonası'na kısa bir süre kaldı. Bu nedenle çalışmalarımız daha da yoğunlaştı. Kuvvet antrenmanlarımızı tamamladık, artık ağır antrenman dönemine girdik. Temennimiz yeniden Avrupa şampiyonu olup kürsünün en üst basamağında İstiklal Marşı'mızı okutması ve bayrağımızı göndere çektirmesi. İnşallah başarılı oluruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
