        Yeşilay Gaziantep Şubesi dijital bağımlılık gündemine ilişkin toplantı gerçekleştirdi

        Yeşilay Gaziantep Şubesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından yayımlanan Türkiye Sosyal Medya Araştırma Raporu (Mart 2026) sonrasında dijital bağımlılık gündemiyle kapsamlı bir yönetim kurulu toplantısını Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Haluk Şen başkanlığında gerçekleştirdi.

        Giriş: 09.04.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Yeşilay Gaziantep Şubesinden yapılan açıklamaya göre, raporda, Türkiye'de sosyal medya kullanımının kritik seviyelere ulaştığı, kullanıcıların büyük bölümünün günde 3 saatten fazla zamanını dijital platformlarda geçirdiği ve bu sürenin özellikle gençler arasında daha da arttığı ortaya konuldu.

        Toplantıda, kontrolsüz sosyal medya kullanımının yalnızca bireysel değil, toplumsal bir risk haline geldiği vurgulanırken, ruh sağlığından akademik başarıya, aile ilişkilerinden sosyal yaşama kadar pek çok alanda ciddi olumsuz etkiler oluşturduğu ifade edildi.

        Ayrıca gençlerin sosyal medya üzerinden bağımlılık yapıcı içeriklere maruz kalma oranlarının endişe verici düzeyde olduğu belirtildi.

        Toplantıda ayrıca Yeşilay tarafından ülke genelinde yürütülen "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında dijital bağımlılıkla mücadelenin öncelikli başlıklardan biri olduğu vurgulandı.

        Alınan kararlar doğrultusunda, Yeşilay Gaziantep Şubesinin dijital bağımlılıkla mücadelede sahadaki çalışmalarını artıracağı, özellikle çocuklar ve gençlere yönelik eğitim, farkındalık ve koruyucu programların yaygınlaştırılacağı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Haluk Şen, bugün karşı karşıya oldukları tablonun son derece ciddi olduğunu belirtti.

        Dijital bağımlılığın sessiz ama hızla yayılan bir tehdit olarak gençliği kuşattığını ifade eden Şen, şunları kaydetti:

        "Artık mesele yalnızca ekran süresi değil zihinsel, duygusal ve sosyal bir kuşatma ile karşı karşıyayız. Bu gidişata sessiz kalamayız. Yeşilay olarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu görünmez tehlikeden korumak için sahada daha güçlü, daha kararlı ve daha yaygın bir mücadele başlatıyoruz. Ailelerimizi, eğitimcilerimizi ve tüm toplumu bu konuda birlikte hareket etmeye davet ediyoruz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        "Jönler dönemi bitti"
