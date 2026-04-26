Yüz siniri ağrıları nedeniyle konuşamayan hasta lazer tedavisiyle sağlığına kavuştu

BEYZA KAYNARPUNAR - Yüz siniri ağrıları nedeniyle konuşamayan ve çeşitli sağlık problemleri yaşayan hasta, Gaziantep'te gördüğü lazer tedavisi sayesinde sağlığına kavuştu.



Osmaniye'de yaşayan 68 yaşındaki Nazım Aktürkmen, 7 yıldır trigeminal nevralji (yüz siniri ağrıları) nedeniyle çeşitli sağlık problemleri yaşadı.



Çeşitli sağlık kuruluşlarına başvuran ancak bir sonuç alamayan Aktürkmen, Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nermin Demirkol'un, yüzde aniden "elektrik çarpması" hissiyle tarif edilen ve şiddetli ağrı ataklarıyla kendini gösteren trigeminal nevralji hastalığının tedavisine yönelik lazer tedavisi geliştirdiğini öğrenince Gaziantep'e geldi.



Aktürkmen, gördüğü lazer tedavisi sonrasında yüz siniri ağrılarından kurtuldu ve sağlığına kavuştu.



Nazım Aktürkmen, AA muhabirine, yüz siniri ağrıları başlayınca nefes alırken bile elektrik çarpması hissini yaşadığını, 7 yıldır tedavi olmak için çeşitli illerdeki hastanelere gittiğini ancak olumlu bir sonuç alamadığını anlattı.



Lazer tedavisi sayesinde sağlığına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Aktürkmen, şöyle konuştu:



"Hastaneye geldiğimde vücuduma dokunduramıyorum çünkü dokundukları anda vücudumda şimşekler çakıyor gibi oluyordu. Yürüyemiyordum, bu yüzden dışarı tek başıma çıkamıyordum mutlaka eşim de benimle beraber geliyordu. Uyurken bile ani ağrıyla uyanıyordum. Hiç konuşamıyordum hatta ağzımı açamıyor ve dilimi oynatamıyordum. Hiçbir şekilde bir şey yiyip içemiyordum. Arabayla bir yere giderken araba biraz fazla sallansa ağrı tetiklenirdi ve arabayı durdurup beni dinlendirirlerdi. Nermin hocaya ulaştım. Hastaneye ailemden 3 kişi beni tutarak getirdi. Tedavinin dördüncü günü hastaneye kendim tek başıma gelebildim, kimseye muhtaçlığım kalmadı. Hastanede 21 seans tedavi gördükten sonra olumlu sonuç aldım ve rahatlıkla yemek yemeye ve bir şeyler içmeye başladım. Önceden adım attığımda bile ağrı beynime vururdu, şimdi yürüyebiliyorum. Tüm hastalara bu tedaviyi öneriyorum. Tedaviden çok memnunum, Nermin hocamdan Allah razı olsun."



- Lazer tedavisi, sinirin aldığı biyokimyasal hasar üzerine etki ediyor



Prof. Dr. Nermin Demirkol, bu hastalığın bilinen tedavi yönteminin ilaç olduğunu, ilacın hastalardaki elektrik çarpması ve bıçak saplanması gibi hissettiren şiddetli ağrıları baskıladığını belirtti.



Lazer tedavisinin sinirin aldığı biyokimyasal hasar üzerine etkisinin olduğuna dikkati çeken Demirkol, "Biyostimülasyon (hücresel iyileşme uyarımı) ile dokunun kendini iyileştirme kapasitesinin düştüğü durumlarda hastalık aktifleniyor. Lazer tedavisi de rahatlatmaya değil iyileşmeye yönelik bir tedavi." dedi.



Nazım Aktürkmen'in hastaneye geldiğinde tek başına dışarı çıkamadığını, gözünde ciddi anlamda sulanma ve kızarıklık olduğunu dile getiren Demirkol, şöyle konuştu:



"Yüz kasları hareket ettikçe ağrısı tetikleniyordu. Hemen tedaviye başladık ve ilk haftanın sonuna doğru şiddetli ağrıları baskılanmaya başladı. Her hastaya özel tedavi protokolü uygulanıyor. Her kür 15-20 seans olacak şekilde üç kür uygulanıyor ve toplam 45-60 seans tedavi uygulanıyor. Ağrının seyrine ve iyileşme durumuna göre tedavi protokolü hazırladık. Etkilenen sinir trasesi boyunca dışarıdan ve içeriden sinirin üzerine problarla (ince uçlu alet) uygulama yapıyoruz. Hastamız ona hazırladığımız tedavi rehberine uyarak tedavisini sürdürdü. Şu an yüzde 85-90 civarında sinirde iyileşme var. Artık hasarlı bölgenin iyileşmesi çok iyi durumda. Şu anda tamamen iyileşmiş olarak kabul edebiliriz. Kalan hasarı da zamanla vücut kendi kendine toparlayacak duruma geldi."



