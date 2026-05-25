        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da 5 kişinin öldüğü kazaya karışan tırın sürücüsü tutuklandı

        Giresun'da aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Kazada yaralanan tır sürücüsü Musa U, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde Musa U. (59) idaresindeki 55 K 4065 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Yıldız'ın (43) kullandığı 34 PMS 61 ile Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki 34 PNK 09 plakalı otomobile çarpmış, sürücü Yıldız ile beraberindeki eşi Melek (40), çocukları Hamza (7), Hasan (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetmişti.

        Aynı otomobildeki ailenin diğer çocuğu Rana Meltem Yıldız (20) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

        Kazada, diğer otomobildeki Ferhat Yıldız (45), eşi Fatma (40) ile çocukları Sümeyye (9) ve Eymen Yıldız (16) ile tır sürücüsü Musa U. yaralanmıştı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
