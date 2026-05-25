Giresun'da otomobilin plaja devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Giresun'un Piraziz ilçesinde otomobilin plaja devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Karadeniz Sahil Yolu Eğrice mevkisinde seyreden S.I’nın (56) kullandığı CE FA 25 plakalı otomobil plaja devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan S.K. (32), A.K. (5), T.K. (13) ve B.N. (34) yaralandı. İlk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

