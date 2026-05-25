Hakkari'de kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıkarıldı

Hakkari'de besiciler, bayram öncesi kurulan hayvan pazarında kurbanlıkları satışa çıkardı.



Besiciler, yıl boyunca özenle besledikleri hayvanlarını Karşıyaka Mahallesi'ndeki Gopsi mevkisine kurulan pazara getirdi.



Kurban almak için pazara gelen vatandaşlar ile besiciler arasında kurbanlıklar için pazarlık yapıldı.



Besici Remzi Kaplan, sabah saatlerinden itibaren satışların başladığını söyledi.



Kurbanlık koyun fiyatlarının 15 bin liradan başlayıp 18 bin liraya kadar çıktığını belirten Kaplan, "Vatandaşlar fiyatlara itiraz ediyor ancak biz de bu hayvanları yetiştirene kadar büyük masraflar yapıyoruz. Geçimimizi bu hayvanlardan sağlıyoruz. Pazar şu an biraz durgun ama yarına kadar satışların artacağını umut ediyoruz." diye konuştu.



Sedat Aşkan da hayvanları uygun fiyatlardan satışa sunduklarını, şimdilik satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.







