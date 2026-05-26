Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Irak sınırında yaşayan çocuklara bayram hediyesi

        Irak sınırında yaşayan çocuklara bayram hediyesi

        MESUT KAZAK - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesinin desteğiyle Hakkari'nin Irak sınırında yer alan Derecik ilçesine gelen gönüllüler, üç mezrada yaşayan çocuklara Kurban Bayramı öncesi hediyeler vererek yüreklerine dokundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Irak sınırında yaşayan çocuklara bayram hediyesi

        MESUT KAZAK - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesinin desteğiyle Hakkari'nin Irak sınırında yer alan Derecik ilçesine gelen gönüllüler, üç mezrada yaşayan çocuklara Kurban Bayramı öncesi hediyeler vererek yüreklerine dokundu.


        Bayram öncesi ilçedeki sınır köy ve mezralarda yaşayan çocuklara sürpriz yaparak onları sevindirmek için Derecik Gençlik Merkezi ile İHH İnsani Yardım Vakfı​​​​​​​ Ankara Şubesinin işbirliğiyle "Minik Kalplere Bayram Sevinci" projesi hayata geçirildi.

        Bu kapsamda Ankara'dan temin edilen kıyafet, ayakkabı ve çeşitli hediyelerle doldurulan tır, ilçeye geldi.

        Gençlik Merkezi görevlileri ve gönüllüleri tarafından paketlenen malzemeler, Gelişen köyüne bağlı Aralık, Kütüklü ve Karakoç mezralarına götürüldü.

        İlçeye gelen İHH Ankara Şubesi gönüllüleri ile Gençlik Merkezi görevlileri, hazırlanan paketleri söz konusu mezralarda yaşayan çocuklara dağıtmaya başladı.

        Şu ana kadar yaklaşık 1500 çocuğa ulaşan görevliler ve gönüllüler, proje kapsamında bayramda 3 bin kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Bayramlık hediyelerin dağıtımına başladık"

        Proje koordinatörü Haşim Karadeniz, sınır köy ve mezralarda yaşayan tüm çocuk ve gençlerin yüreğine dokunmak için projeyi uyguladıklarını söyledi.

        Gençlik Merkezi olarak ilçede 4 yılda 58 projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti:

        "Bu yıl yaptığımız çalışmalarda 5 bin 200 çocuk ve gence kıyafet desteği sağlanmasına vesile olduk. 'Minik Kalplere Bayram Sevinci' projesi kapsamında İHH Ankara Şubesi'ni misafir ettik. Sınır köylerinde ve merkezde 3 bin çocuğa bayramlık hediyelerinin dağıtımına başladık. İHH'ya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Tüm çocuklarımızın, gençlerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun."

        İHH Ankara Şubesi görevlisi Mustafa Fatih Armağan da ilçedeki çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

        İHH olarak ülkenin en doğusunda yer alan yerleşim yerlerinden birine geldiklerini vurgulayan Armağan, sınırdaki köy ve mezralarda yaşayan çocuklara bayramlık hediyeler dağıttıklarını, mutluluklarına ortak olduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Transfede Leao derbisi!
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
        Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
        Hakkari'de karla mücadele çalışmaları ilkbaharın son günlerinde de sürüyor
        Hakkari'de karla mücadele çalışmaları ilkbaharın son günlerinde de sürüyor
        Hakkari'de kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıkarıldı
        Hakkari'de kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıkarıldı
        Hakkari Valisi Taşyapan, Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Hakkari Valisi Taşyapan, Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Balkaya Dağı'nda açan çiçekler doğaya renk kattı
        Balkaya Dağı'nda açan çiçekler doğaya renk kattı
        Vali Taşyapan, Kazan Vadisi'nde halkla buluştu
        Vali Taşyapan, Kazan Vadisi'nde halkla buluştu