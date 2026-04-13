        Hatay'da düzenlenen panelde Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde (HMKÜ) "Değişen Dünya Düzenleri: Uluslararası Hukukun Değişmeyen Filistin Sınavı" başlıklı panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 13:46 Güncelleme:
        HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinlilerin açlık ve susuzlukla karşı karşıya bırakılmalarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

        Gazze'de sivillerin, hastane ve okulların hedef alındığını dile getiren Eren, "Bu sürecin merkezinde açık bir aktör bulunmaktadır. İsrail terör devleti ve onun süreklilik arz eden politikaları... Dolayısıyla bugün karşı karşıya olduğumuz durum, tekil olayların değil sistematik bir sürecin ürünüdür." dedi.

        Rektör Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Mesele yalnızca Filistin'le sınırlı değil son günlerde tekrar tekrar farklı ağızlardan ifade edildiği ve duyduğumuz gibi İsrail'in amacı sadece kendisine yönelen tehditleri bertaraf etmek değil. Tehditler ve güvenlik söylemi İsrail açısından sadece bir paravan. İsrail aslında bu paravanı kullanarak, büyük İsrail devletini kurma amacını gütmektedir. İsrail'in Gazze, Lübnan, İran ve Suriye'deki askeri müdahaleleri hedeflerini açıkça gözler önüne seriyor."

        Filistin'de yaşanan insanlık dramı, soykırım ve insan hukukunun uluslararası boyutlarının ele alındığı panelde, HMKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Hali, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ile Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hamza Yavuz da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        YouTube internet trafiğini domine etti
        YouTube internet trafiğini domine etti
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!

        Benzer Haberler

        Dörtyol'da ilkokul öğrencileri sinemayla tanıştı
        Dörtyol'da ilkokul öğrencileri sinemayla tanıştı
        Kırıkhan'da kamyon yangını
        Kırıkhan'da kamyon yangını
        Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır devrildi
        Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır devrildi
        İskenderun'da 2 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        İskenderun'da 2 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Hatay'da aranan 9 şahıs yakalandı
        Hatay'da aranan 9 şahıs yakalandı
        Yayladağı'nda bahçe duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü
        Yayladağı'nda bahçe duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü