        Hatay'da Hıdırellez etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hıdırellez kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 20:14 Güncelleme:
        Etkinlikler kapsamında Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde program düzenlendi.

        Kutlamaya katılanlar kağıtlara yazdıkları dilekleri kilisedeki dua bölümüne bıraktı ve mum yaktı.

        Peder Yusuf Nikola Papasoğlu, AA muhabirine, bugünün, hem Hıdırellez hem de Ortodoks dünyası için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

        Papasoğlu, "Bugün Hıdırellez olarak anılıyor lakin Ortodoks kiliselerinde bugün aynı zamanda Aziz George Bayramı'dır. Ancak isimler ne olursa olsun burada Rabb'imiz birdir. Sadece Hristiyanlar değil, Aleviler, Sünniler, her kesimden insan buraya gelip dileklerde bulunuyor. Rabb'imiz inşallah herkesin dileğini yerine getirir ve dualarına cevap verir." diye konuştu.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

