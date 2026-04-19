        Hatay'da rüşvet operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen rüşvet operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 18:37 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet aldıkları iddia edilen, aralarında polis ve nüfus memurunun da bulunduğu 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 193 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        40 bin kartonla koreografi
        40 bin kartonla koreografi
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları

        Benzer Haberler

        Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Hatay'da kaza: 2 yaralı
        Hatay'da kaza: 2 yaralı
        Antakya ilçesinde ağaçlık alana yuvarlanan kamyonetteki 2 orman işçisi yara...
        Antakya ilçesinde ağaçlık alana yuvarlanan kamyonetteki 2 orman işçisi yara...
        Hatay'da 1988 sikke, 17 obje ve 1 heykel ele geçirildi
        Hatay'da 1988 sikke, 17 obje ve 1 heykel ele geçirildi
        Hatay'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı emekli öğretmeni doland...
        Hatay'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı emekli öğretmeni doland...
        Hatay'da heyelan yaşanan yol ulaşıma kapandı
        Hatay'da heyelan yaşanan yol ulaşıma kapandı