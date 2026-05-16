Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mızraklı ve Çöğürlü mahallelerinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerde, 141 kök Hint keneviri, 115 gram esrar ve elektronik terazi ele geçirildi. Ekipler, şüpheliler H.A, E.D, S.D. ve H.D'yi gözaltına aldı.

