İskenderun'da engelli gençler bir günlüğüne temsili asker oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli gençler "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu. Şehit Piyade Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nda 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen törende, engelli gençler üniformalarını giyerek yemin etti. Törene İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve engelli gençlerin aileleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.