Iğdır FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Özbelsan Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Giriş: 20.04.2026 - 19:51
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Özbelsan Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde çalışan Iğdır ekibi, 26 Nisan Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor'la karşılaşacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri