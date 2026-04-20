Iğdır Valisi Taşolar ile protokol üyeleri okullarda öğrencilerle sıraya girip İstiklal Marşı'nı okudu

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile protokol üyeleri, okullarda ders öncesi öğrencilerle sıraya girip İstiklal Marşı'nı okudu.



Vali Taşolar ile İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün 125. Yıl Anadolu Lisesi'nde, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel Sosyal Bilimler Lisesi'nde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden Atatürk Anadolu Lisesi'nde, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay da Iğdır Anadolu Lisesi'nde destek olmak amacıyla öğrencilerle bir araya geldi.



Ders öncesi öğrencilerle sıraya giren protokol üyeleri, İstiklal Marşı'nı okudu, çocuklara iyi dersler diledi.



Bazı öğrenciler, okullarına Türk bayraklarıyla geldi.

