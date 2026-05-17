        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da 200 metrelik Türk bayrağıyla gençlik yürüyüşü yapıldı

        Iğdır Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel'in de yer aldığı kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla ve marşlar eşliğinde yürüyüşe geçti.


        Yaklaşık 200 metrelik Türk bayrağını taşıyan vatandaşlar, coşkulu kutlamalar eşliğinde Vali Yolu Caddesi'ne kadar yürüdü.


        Evlerinin balkonlarına Türk bayrağı asan Iğdırlılar, kalabalığın yürüyüşüne balkonlarından alkışlayarak destek verdi.


        Program, burada yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu. 


        Ayrıca, program çerçevesinde planlanan konser, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki polis memurunun şehit olması nedeniyle iptal edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
