        Kahramanmaraş merkezli fuhuş operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş merkezli 8 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 23 zanlı yakalandı.

        Giriş: 07.04.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep'te 25 farklı adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi.

        Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 23 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Adreslerde yapılan aramada 2 uzun namlulu tüfek, 8 dolu fişek, çok sayıda cinsel içerikli ürün, suçtan temin edildiği tahmin edilen 234 bin lira, bin dolar, bin 55 avro ve bin Tayland bahtı ile yaklaşık 1 milyon 360 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

        Yürütülen mali incelemelerde de şüphelilerin toplam 716 milyon 229 bin lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

        Soruşturma kapsamında 25 şüpheliye ait banka, kripto varlık ve finansal kurum hesapları ile 6 konut, 1 tarla hissesi ve 12 araca el konuldu.

        Operasyon kapsamında mağdur olduğu belirlenen 14'ü yabancı uyruklu 21 kadın koruma altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

