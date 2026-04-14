Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere Kahramanmaraş, Ankara, Balıkesir, İstanbul ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 1 bellek kartı ele geçirildi.
