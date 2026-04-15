Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama:

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin getirilen yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlar yapan kişi veya kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.





Başsavcılıktan yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Soruşturmanın selameti açısından adli makamlarca alınan yayın yasağı kararına rağmen, bazı sosyal medya platformları ve internet sitelerinde olay anına ait görüntü ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiştir. Yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik bu paylaşımları yapan kişi veya kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıca resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzeninin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi ve adli sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm kişi ve kuruluşların alınan yayın yasağı kararına hassasiyetle riayet etmesi büyük önem arz etmektedir. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir."

