Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kahramanmaraş'ta okul saldırısına ilişkin asılsız ve provokatif paylaşım yapan 7 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta okul saldırısına ilişkin asılsız ve provokatif paylaşım yapan 7 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağına rağmen asılsız ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 12 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 16:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta okul saldırısına ilişkin asılsız ve provokatif paylaşım yapan 7 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağına rağmen asılsız ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 12 şüpheliden 7'sinin tutuklandığını bildirdi.


        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, önceki gün Ayser Çalık Ortaokulu'nda ülkeyi yasa boğan menfur bir silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, yasağa rağmen bazı sosyal medya platformlarında, yaşanan olaya ilişkin paylaşım ve yorum yaptıkları müşahede edilen şüphelilere yönelik "kamu görevlisine alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, gizliliğin ihlali ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu paylaşımları yaptıkları belirlenen 12 şüphelinin yürütülen adli işlemler kapsamında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, zanlılardan 7'sinin tutuklandığı, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
