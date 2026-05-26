Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'ta okul saldırısında yaşamını yitiren öğrenciler mezarı başında anıldı

        Kahramanmaraş'ta okul saldırısında yaşamını yitiren öğrenciler mezarı başında anıldı

        Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, Kurban Bayramı arifesinde çocuklarının kabirlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 16:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta okul saldırısında yaşamını yitiren öğrenciler mezarı başında anıldı

        Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, Kurban Bayramı arifesinde çocuklarının kabirlerini ziyaret etti.

        Şeyh Adil Mezarlığı'nda, çocuklarının kabirlerine çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Saldırıda ölen 5. sınıf öğrencisi Şuranur Sevgi Kazıcı'nın babası Hacı Mustafa Kazıcı, gazetecilere, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

        Acılarının halen taze olduğunu ifade eden Kazıcı, "Bayram arifesinde yavrularımızın huzurundayız. Dijital mecralarda çocukların bu tür suçlara sürüklenmesinin önüne geçilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyoruz." dedi


        Söz konusu silahlı saldırıda, 1 öğretmen, 9'u öğrenci hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Kız meselesinde kurşun yağmuru
        Kız meselesinde kurşun yağmuru
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı

        Benzer Haberler

        Alpedo'dan 200 milyon liralık yatırım
        Alpedo'dan 200 milyon liralık yatırım
        Okuldaki saldırıda ölen öğrencilerin aileleri mezarlıkta bir araya geldi
        Okuldaki saldırıda ölen öğrencilerin aileleri mezarlıkta bir araya geldi
        Kahramanmaraş'ta Elmalar-Çokyaşar grup yolu vatandaşların hizmetinde
        Kahramanmaraş'ta Elmalar-Çokyaşar grup yolu vatandaşların hizmetinde
        Kahramanmaraş'ta bir berber özel bireye meslek kapısı açtı 16 yaşındaki Yus...
        Kahramanmaraş'ta bir berber özel bireye meslek kapısı açtı 16 yaşındaki Yus...
        Okul saldırısında hayatını kaybeden Kerem'in babası: "Bayram geldi ama bize...
        Okul saldırısında hayatını kaybeden Kerem'in babası: "Bayram geldi ama bize...
        Başkan Görgel: "8 bin 250 küçükbaş, 200 büyükbaş hayvan satışta" Kahramanma...
        Başkan Görgel: "8 bin 250 küçükbaş, 200 büyükbaş hayvan satışta" Kahramanma...