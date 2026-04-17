        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren Ayla öğretmenin oğulları annelerini anlattı

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren Ayla öğretmenin oğulları annelerini anlattı

        SİNAN DORUK/GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatı pahasına öğrencilerine siper olan Matematik öğretmeni Ayla Kara'nın oğulları Furkan ve Ertuğrul Kara, annelerinin fedakarlığını ve cesaretini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren Ayla öğretmenin oğulları annelerini anlattı

        SİNAN DORUK/GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatı pahasına öğrencilerine siper olan Matematik öğretmeni Ayla Kara'nın oğulları Furkan ve Ertuğrul Kara, annelerinin fedakarlığını ve cesaretini anlattı.

        Ayser Çalık Ortaokulunda düzenlenen silahlı saldırıda 8 öğrencisiyle birlikte hayatını kaybeden 55 yaşındaki Ayla Kara'nın çocukları, Onikişubat ilçesindeki Binevler Taziye Evi'nde taziyeleri kabul ediyor.

        Kara'nın avukat oğlu Furkan Kara, AA muhabirine, 14 Nisan'da Siverek'teki okula saldırı yapılması nedeniyle 15 Nisan'da okullarda grev olacağını bildiğini, annesinin de babasıyla okula gidip gitmeme konusunu görüştüğünü ve okula gitme kararı aldığını anlattı.

        Annesinin okula gitmesinden kısa bir süre sonra silahlı saldırının düzenlendiğini anlatan Kara, "Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci 8. sınıftaydı. Aralarında hiçbir husumet yoktu, annem onun dersine bile girmemişti diye biliyorum. Bu üzücü olayın yaşanması gerçekten hepimizi, ülkece çok derinden etkiledi." dedi.

        - "Bir evlat, annesiyle ancak bu kadar gurur duyabilir"

        Furkan Kara, annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken, onun gösterdiği fedakarlıkla da onur duyduklarını belirterek "Annemin vefatına, şehitliğine üzüldüğüm kadar bir taraftan da çok gurur duyuyorum. Yani aldığım tepkiler olsun, gelen mesajlar olsun gerçekten bizi çok gururlandırıyor. Bir evlat annesiyle ancak bu kadar gurur duyabilir. Annemin benim kahramanım olduğunu biliyordum ama okulunda da kahraman oldu annem. Bununla ne kadar gurur duysam azdır. Bizi şu an ayakta tutan gerçekten imanımız. İmanımız olmasa ayakta durulacak veya dayanılacak bir acı değil. Yani bir insan için annesini kaybetmesinden daha büyük acı ne olur bilemiyorum, çok üzüntülüyüz." diye konuştu.

        - "'Gücüm yettiği kadar öğrencilerime destek olayım' düşüncesinde bir insandı"

        Annesinin öğrencilerine siper olduğunu hatırlatan Kara, "Tek tesellimiz, annemin siper olduğu öğrencilerden birinin hayatta kalması. O şekilde şehadet makamına erdiği söylendi. O kardeşim adına çok sevindim. Yüzümüzü güldüren tek olay diyebilirim. Temennimiz, başka annelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin böyle acılar yaşamaması." dedi.

        Furkan Kara, annesinin okula büyük bir sevgiyle gittiğini, öğrencileriyle birlikte olmanın ona enerji verdiğini ifade ederek şunları anlattı:

        "Canı sıkkın olduğu zamanlar bile 'okula gideyim, mutluluğum, huzurum yerine gelsin' diye düşünürdü. Emeklilik yaşı gelmesine rağmen okuldan hiç kopmak istemedi. 'Yaşım yettiği kadar, gücüm yettiği kadar öğrencilerime destek olayım' düşüncesinde bir insandı. Emek verdiği yolda da hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Oğlu olarak gurur duyuyorum. Benim annem bir kahraman. Ben buna inanıyorum. Şehit çocuğu olduğum için bu konuda çok mutluyum. Allah bu makamı anneme nasip etmiş. Allah'ıma hamdolsun." diye konuştu.

        - "Okul başarımda annemin katkısı çok büyük, bu yüzden ona minnettarım"

        Ertuğrul Kara da annesinin hem kendisinin hem de öğrencilerinin hayatındaki yeri anlattı.

        Öğrencileri tarafından çok sevilen annesinin 6'ncı sınıfa giderken dersine girdiğini ifade eden Kara, şöyle konuştu:

        "Annem derslerimle yakından ilgilenirdi, diğer öğrencileriyle de aynı şekilde ilgilenirdi. Annemin sayesinde Türkiye 345'incisi oldum ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okuyorum. Bu başarıda annemin katkısı çok büyük, bu yüzden ona minnettarım. Annemle gurur duyuyorum. Evet, çok üzgünüz ama öğrencileri için çok büyük bir fedakarlık yaptı. Bu yüzden onunla ne kadar gurur duysam az. Dersine girdiği bütün öğrenciler çok üzüldü. Onu çok severlerdi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı

        Kahramanmaraş'ta saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi sürüyor
        Kahramanmaraş'ta saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi sürüyor
        Saldırıda ağır yaralanan Almina'nın babası: "Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz...
        Saldırıda ağır yaralanan Almina'nın babası: "Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz...
        Katilin rehber öğretmeni: "Ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmek istemezdi"...
        Katilin rehber öğretmeni: "Ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmek istemezdi"...
        Rehber öğretmen: Okula gelmek istemez, gelince de okuldan gitmek isterdi
        Rehber öğretmen: Okula gelmek istemez, gelince de okuldan gitmek isterdi
        Şuranur'un cenaze namazını kıldıran amcası: Yeğenim cennet kuşu oldu
        Şuranur'un cenaze namazını kıldıran amcası: Yeğenim cennet kuşu oldu
        Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş
        Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş