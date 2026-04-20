Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük'te aranan 53 kişi yakalandı

        Karabük'te aranan 53 kişi yakalandı

        Karabük'te düzenlenen asayiş uygulamalarında aranan 53 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Karabük'te aranan 53 kişi yakalandı

        Karabük'te düzenlenen asayiş uygulamalarında aranan 53 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 Mart-17 Nisan tarihlerinde kent merkezinde asayiş uygulamaları, şok denetimler ve devriye hizmetleri yürütüldü.

        Denetim ve kontrollerde, ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 42 fişek ve kartuş ile 38 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Tutuklanmasına yönelik yakalama kararı bulunan 33 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 20 kişi olmak üzere 53 kişi yakalandı, 13 yoklama kaçağı kişi hakkında işlem yapıldı.

        Ayrıca "kasten öldürme" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi, Ovacık ilçesinde saklandığı köyde yakalanarak cezaevine teslim edildi.


        Öte yandan "kumar oynaması için yer ve imkan sağlama" suçundan 3 iş yerine adli tahkikat yapıldı, 2 iş yeri kapatıldı. 53 kişiye "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu"nun ilgili maddelerince 638 bin 220 lira idari ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Arazi satışında sert düşüş
        Çocuk nüfus oranı dipte
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Düğün fotoğraflarını sildi
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Dokuz kez ölümden döndü, mezarını kazmaya başladı "Dokuz canımı tükettim" d...
        Karabük'te uyuşturucu operasyonları
        Safranbolu'da İngilizce heyecanı: öğrenciler ve veliler aynı yarışmada bulu...
        Karabük'te asayiş uygulamalarında 53 aranan kişi yakalandı
        Karabük UMKE'den güç gösterisi: 16 yeni gönüllü ile afetlere hazırlık seviy...
        Karabük'te "Safranbolu Mirasıyla Yaşıyor" programı düzenlendi