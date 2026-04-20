Karabük'te leylekler caminin kubbesine yuva yaptı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde leylekler, caminin kubbesine yuva yaptı. Yeni Mahalle Yeni Camisi'ne gelen 2 leylek, caminin kubbesine ağaç dallarından yuva yaptı. Leyleklerin caminin kubbesine bir şeyler taşıdığını görenler, çevre binaların üst katlarına çıkıp baktı. Leyleklerin caminin kubbesine yuva yaptığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.