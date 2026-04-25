Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Karaman Haberleri Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Karaman'da partililerle buluştu

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Karaman'da partililerle buluştu

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Karaman'da "Halk Buluşması" programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Partisinin il başkanlığınca Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ağıralioğlu, Karaman'ın vatanına, milletine, dinine, toprağına bağlı olup, vatan zora girince fedakarlık yapmayı vazife bilenlerin şehri olduğunu söyledi.

        Anahtar Parti olarak her gün memleketin bir noktasında olduklarını belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

        "Bütün il ve ilçelerde teşkilatlanmamızı tamamladık. Partimiz kurulalı bir buçuk seneyi geçti. Anahtar Parti, 161. parti olarak kurulup şimdi baraj sınırına gelmiş ve Türk milletinin hizmetini almaya yürüyor. Bir memleket coşkusu taşıyoruz. Avucumuzda bir memleket umudunu büyütüyoruz. 'Korkularımızdan daha büyükse umudumuz, korkmaya gerek yoktur.' diye yol yürüyoruz. Bizim halk buluşmalarımız halkı ne ile buluşturacağımızın haberini verme buluşmalarıdır. Bir müjde ve muştu hareketi. Millet huzurunda kem sözler edip, siyasi rekabetlerde avantaj kollayıp rakip utandırma hevesiyle kurmadık partimizi. Anahtar Parti, 86 milyon bulduğundan daha fazlasını bulsun, particilik son bulsun ve partili partisiz ayrılmadan memleket kimliğiyle bir millete mensup olmanın itibarını yaşasın diye kuruldu." dedi.

        Ağıralioğlu, daha sonra kent merkezinde partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

