Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Karaman'ın merkeze bağlı Seyithasan köyünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.





Deliçay mevkisindeki tarlada, Ramazan Dinçer (48) ile Cemal D. (52) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Cemal D. tüfekle Dinçer'i vurdu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Hayatını kaybettiği belirlenen Dinçer'in cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Kaçan Cemal D'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

