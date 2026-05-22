        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Karaman'ın merkeze bağlı Seyithasan köyünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Karaman'ın merkeze bağlı Seyithasan köyünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


        Deliçay mevkisindeki tarlada, Ramazan Dinçer (48) ile Cemal D. (52) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Cemal D. tüfekle Dinçer'i vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Dinçer'in cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaçan Cemal D'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

