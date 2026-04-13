Kars'ta şarampole devrilen araçtaki baba ve oğlu yaralandı

Kars'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki baba ve oğlu yaralandı.



İmdat Ç, idaresindeki 25 NE 582 plakalı hafif ticari araç, kar yağışının etkili olduğu Kars-Ani kara yolunda şarampole devrildi.



Kazada sürücü İmdat Ç, (48) ile oğlu Ali Mevla Ç, (17) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.













