        D-100 kara yolunun Kastamonu bölümünde hafta sonu ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 16:48 Güncelleme:
        D-100 kara yolunun Kastamonu bölümünde hafta sonu ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, kara yollarındaki yoğunluğun hafifletilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla ülke genelinde ilave tedbirler alındığı hatırlatıldı.

        Tedbirlerle tatil dönüşünde İstanbul istikametinde yoğunluğun azaltılmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, Amasya'nın Merzifon ilçesinden itibaren D-100 kara yolunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyeceği aktarıldı.

        Açıklamada, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’ten 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00’e kadar bahsedilen araçların, Kastamonu'dan İstanbul istikametine D­-100 kara yolundan geçiş ve çıkışına izin verilmeyeceği bildirildi.

        Tedarik süreçlerinde aksaklıklar yaşanmaması için bazı araçlara istisnai olarak izin verileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yalnızca yaş sebze, meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta, süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerinin tedarik süreçlerinde aksaklıkların yaşanmaması amacıyla yukarıda belirtilen ürünleri taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir."

        Açıklamada, vatandaşların seyahatlerini planlarken alınan tedbirleri dikkate almaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
