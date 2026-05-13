Kastamonu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kastamonu'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Kastamonu'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, 14 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gün boyunca etkili olacağı aktarıldı.
Yağışların, ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.