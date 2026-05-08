Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 10:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.


        Soruşturma kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yüksek faiz oranlarıyla borç para vererek tefecilik yaptığını tespit edilen 3 zanlıyı yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör ve 34 fişek ele geçirildi, çeşitli dokümanlara ve cep telefonlarına el konuldu.


        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Yunanistan'a kaçıyordu... "Yanlışlıkla öldürdüm"
        Yunanistan'a kaçıyordu... "Yanlışlıkla öldürdüm"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı

        Benzer Haberler

        Tosya'ya çevre yolu yapılacak
        Tosya'ya çevre yolu yapılacak
        Başkan Arslan: "Taşköprümüzün yarınlarını birlikte inşa ediyoruz"
        Başkan Arslan: "Taşköprümüzün yarınlarını birlikte inşa ediyoruz"
        Küre'den kısa kısa
        Küre'den kısa kısa
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu
        Kastamonu'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinliklerle kutlandı
        Kastamonu'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinliklerle kutlandı
        Kastamonu'da motosiklet kazası: 1 yaralı
        Kastamonu'da motosiklet kazası: 1 yaralı