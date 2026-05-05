Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'daki ekolojik markette "ekşili pilav" ikramı yapıldı

        Kastamonu'daki ekolojik markette "ekşili pilav" ikramı yapıldı

        Kastamonu'da Türkşeker tarafından açılan ekolojik markette vatandaşlara coğrafi işaret tescilli yöresel yemeklerinden ekşili pilav ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 17:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'daki ekolojik markette "ekşili pilav" ikramı yapıldı

        Kastamonu'da Türkşeker tarafından açılan ekolojik markette vatandaşlara coğrafi işaret tescilli yöresel yemeklerinden ekşili pilav ikram edildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde hayata geçirilen proje kapsamında açılan marketin kafe bölümünde Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin, şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtılması açısından önemli olduğunu belirtti.

        Marketin, kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerinin de satışının yapıldığı ilk ekolojik market olma özelliği taşıdığını hatırlatan Dallı, "Kastamonu'da kadın kooperatiflerimiz var, geleneksel el sanatlarını, zanaatlarını yaşatmaya çalışıyorlar ve çok güzel ürünler üretiyorlar. Ama biliyorsunuz pazar son derece önemli. Bu marketin açılma sebebi özellikle Kastamonu'da kadın kooperatiflerinde emek sarf eden hanımefendi kardeşlerimizin ürünlerine pazar açabilmek. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, bu marketi ve yanındaki kafeyi özellikle bunun için açtılar. Burası inşallah başarılı olacak, başarılı olduğunda da bütün Türkiye'ye örnek olacak ve diğer illere yaygınlaştırılacak." diye konuştu.

        Dallı, Kastamonululara ve şehre gelen misafirlere Ekolojik Market'i görmelerini tavsiye etti.

        "Kadın emeği, Kastamonu lezzetleriyle geleceğe taşınıyor"

        Kooperatif Başkanı Serpil Durgut da yerel kalkınmaya destek vermek amacıyla etkinlik ağını genişlettiklerini söyledi.

        Kastamonuluların desteğiyle kadınların emeğini hak ettiği değere ulaştırmak istediklerini aktaran Durgut, şöyle devam etti:

        "Kadın kooperatiflerimizin ürettiği o eşsiz yöresel lezzetleri, belirlenen takvim doğrultusunda market ve kafe alanımızda halkımızla buluşturacağız. Amacımız, Kastamonu halkının desteğiyle kadınlarımızın emeğini hak ettiği noktaya taşımak. Tüm şehrimizi bu anlamlı projeye destek olmaya davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması

        Benzer Haberler

        Yüzlerce yıllık 'taş baskı' motifleri modern sanatla buluştu, eserler hayra...
        Yüzlerce yıllık 'taş baskı' motifleri modern sanatla buluştu, eserler hayra...
        Aracın arkasında koşan ayı kameraya yansıdı
        Aracın arkasında koşan ayı kameraya yansıdı
        Kastamonu'da ruhsatsız silahlarla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da ruhsatsız silahlarla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Türkiye'nin ilk ekolojik marketinde vatandaşlara ekşili pilav ikramı
        Türkiye'nin ilk ekolojik marketinde vatandaşlara ekşili pilav ikramı
        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili sanığın yargılanmasına deva...
        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili sanığın yargılanmasına deva...
        Kavgada öldürülmüştü: Kavgada kullanılan bıçaklar Adli Tıp Kurumu'nda incel...
        Kavgada öldürülmüştü: Kavgada kullanılan bıçaklar Adli Tıp Kurumu'nda incel...