HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kayseri'de konuştu:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bölgemizdeki gelişmelerin farkındayız. Bu ülke için güvenliğin ne demek olduğunu bu süreçte daha iyi anladık." dedi.



Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'nın Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda konuşan Arslan, geçmişte belediyedeki taşeron işçilerin kadroya geçmesi mücadelesinde büyük bir kampanya başlattıklarını, o dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mehmet Özhaseki'nin kendilerine büyük destek verdiğini belirterek, teşekkür etti.



HAK-İŞ'in gücünün Türkiye'nin gücü olduğunu ifade eden Arslan, "Biz çatışmanın, kavganın tarafı değiliz. Uzlaşmanın, kardeşliğin, birlikte çalışmanın, sorunları masada müzakereyle çözmenin tarafıyız. İşçi ve işveren ilişkilerini kavga, çatışma üzerine değil dayanışma, barış üzerine inşa etmeye çalışıyoruz. En zoru bu, en kolayı kavga etmek, masayı devirmektir. Bunlar çok kolay yapılabilir, çok da şov yaparsınız. Maalesef Türkiye bunları deneyimledi, çok sayıda istismarcının bu ülkeden gelip geçtiğini biliyoruz. Biz ülkemizi, şehrimizi seviyoruz." diye konuştu.



Arslan, adil vergi sistemi, kamu iktisadi teşebbüslerindeki taşeron işçilerin kadroya geçmesi, asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi gibi işçileri ilgilendiren pek çok konuda çalıştıklarını, sorunları muhataplarına ilettiklerini anlattı.



Taşeron sistemine geri dönülmesini isteyenler olduğunu öne süren Arslan, "Elimizdeki imkanları geri götürmek isteyenler var. 'Taşeron sistemine geri dönelim' diyen sağlık sektöründe bir kısım bürokratlar var. 'Yönetmek zor bunları, sendikalı oldular, hak istiyorlar, toplu sözleşme istiyor, izin istiyor' diyorlar. İsteyecek tabii önceden köleydi. Köle bir şey isteyemezdi." dedi.



- "Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartların farkındayız"



Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını, çeşitli bedeller ödediğini dile getiren Arslan, "Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartların farkındayız. Taleplerimizi, eleştirilerimizi yaparken bunun farkındayız. Bölgemizdeki gelişmelerin farkındayız. Bu ülke için güvenliğin ne demek olduğunu bu süreçte daha iyi anladık. Güvenliğiniz yoksa, savunma sanayiniz yoksa özellikle son günlerde yaşadığımız füze saldırılarına karşı füze kalkanınız yoksa, uçuracağınız uçağınız, göndereceğiniz füzeniz, insansız hava aracınız yoksa, siz yoksunuz." ifadelerini kullandı.



HAK-İŞ'in Filistin Platformu'nda yer aldığını aktaran Arslan, platformun öncülüğünde yeni bir gemi organizasyonuna girdiklerini, en az 100 geminin gideceğini, İspanya'dan yola çıkan binlerce aktivistin Gazze'ye doğru ablukanın kalkması için yola çıkacağını belirtti.



- "Gazze, Suriye, Şam, Lübnan, Türkiye'nin geleceği için önemli"



Gazze'ye verilecek desteğin önemine dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:



"Gazze düşerse bilin ki Gaziantep de düşmüştür. Gazze düşerse Bursa da düşmüştür. Ramallah düşerse İstanbul da düşmüştür. Sakın burası nerede demeyin. 4 asır birlikte yaşadığımız topraklardan bahsediyoruz. Onun için Gazze, Suriye, Şam, Lübnan bizim için Türkiye'nin geleceği için önemli. Oralar düştü mü sıra bize geliyor. Bu katillerin, sapık inançlarının gereği ülkemizin de yaklaşık 30 civarında vilayetini kendi toprakları sayan bir anlayıştan bahsediyoruz. Onun için Gazze, Filistin düşerse sıranın bize geleceğini unutmayın. O zaman Gazze'nin düşmemesi için hepimiz canla, başla çalışacağız. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama etrafına da yayılıyor. O yüzden Filistin meselesini Türkiye'nin temel güvenlik meselelerinden biri olarak görüyorum."



- Terörsüz Türkiye süreci



Arslan, Terörsüz Türkiye sürecine HAK-İŞ olarak tam destek verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"HAK-İŞ olarak Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfının mütevelli heyetindeyiz. Şehit ailelerimizle, gazilerimizle konuştuk. Bu sürecin başarılı olmasının neyi getireceğini anlattık. Allah'a çok şükür şehit ailelerimiz ve gazilerimizin de büyük bir bölümü bu Terörsüz Türkiye sürecini destekliyor. Biz de destekliyoruz. Artık analar ağlamasın, çocukları teröristlerin yanına gitmesin. Ülke kardeşlik hukukunun hakim olduğu bir ülkeye dönsün istiyoruz. Bunu engellemek isteyenler var. Başta DEM Parti içerisinde olmak üzere uluslararası toplumda, Türkiye'de yeniden bir terör ortamı için maalesef kullandıkları bir kısım taşeronlar var ama Türkiye bu kararlılığını sürdürüyor."



Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da genel kurulun hayırlı olmasını diledi.



Mevcut başkan Yavuz Navruz'un tek listeyle katıldığı seçim sürüyor.

