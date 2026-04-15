Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Kayseri'de iki grubun birbirine tüfek, bıçak ve sopalarla saldırdığı kavgada 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta karşılaşan iki grup, "laf atma" meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine tüfek, bıçak ve sopalarla saldıran iki gruptaki 4 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Ö.F.D, M.E, Ş.G. ve D.G. ambulansla kaldırıldıkları Kayseri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
