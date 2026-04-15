AK Parti İl Başkanı Okandan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.



Okandan, cemiyet binasında Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ tarafından karşılandı.



Okandan, buradaki konuşmasında, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'yı ölüm yıl dönümünde rahmetle andıklarını söyledi.



Basın çalışanlarının yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Okandan, "Tarafsız bir yayıncılık yapmak, bu mesleği doğru bir şekilde ifa edebilmek için hakikaten kaygı gütmeniz bizim için çok kıymetli. Şehrimiz için çok değerli. Çünkü var olanı olduğu gibi aktarmaktan daha güzel bir şeyin olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Okandan ayrıca canla başla, karda kışta mücadele eden, yoğun tempo içerisinde bilgiyi en objektif şekilde aktaran basın mensuplarına teşekkür etti.

