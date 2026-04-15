Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Melikgazi Belediyesinin Anbar Mahallesi’nde 2. etap çalışmaları devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anbar Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 7 blok 223 daireden oluşan projede 3 blok bitme aşamasına gelirken, 2 blokta çalışmalar devam ediyor, 2 bloğun ise temeli atılıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında projelerin hızla ilerlediğini ifade etti.





Kentsel dönüşüm sürecini yerinde dönüşüm modeliyle yönettiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Anbar Mahallemizde yeni yapacağımız konutlarımız ile mahallenin çehresi değişecek ve daha da gelişecek. Bu kapsamda 7 blok 223 daireden oluşan projede 3 blok bitme aşamasına gelirken, 2 blok da hızla yükseliyor. 2 bloğun ise temeli atılıyor. Başarılı ve örnek kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile sadece binaları değil, mahalleleri de dönüştürüyoruz."

