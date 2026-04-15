İncesu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplandı

Kayseri'de, İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Vali Çiçek'in yanı sıra müteşebbis heyet üyeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.



Toplantıda, İncesu OSB'nin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı. Sanayi bölgesinin altyapı gelişimi, yatırım süreçleri ve istihdamın artırılmasına yönelik atılacak adımların değerlendirildiği toplantıda, bölgenin daha güçlü bir üretim merkezi haline gelmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü.



Vali Çiçek, toplantıda yaptığı açıklamada, "İncesu Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri ekonomisinin lokomotifi konumunda olup üretim kapasitesi, istihdama sağladığı katkı ve sanayi altyapısıyla şehrin kalkınmasında kritik bir rol üstlenmektedir." ifadesini kullandı.





Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.



Çiçek, toplantının ardından İncesu OSB'de yapımı devam eden itfaiye binası, GES santrali, atık su arıtma tesisi ve demir yolu inşaatında incelemede bulundu.

