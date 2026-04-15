        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de 360 ton tohum dağıtılacak

        Kayseri'de 360 ton tohum dağıtılacak

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yarın tohum dağıtım töreni düzenlenecek.

        Giriş: 15.04.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nadasa bırakılan ve atıl durumda bulunan tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve üretimin artırılması amacıyla yüzde 50 hibeli tohum desteği sağlanacak proje kapsamında, 200 ton nohut, 100 ton aspir ve 60 ton 4'lü karışım yem bitkisi olmak üzere 360 ton tohum dağıtılacak.

        Belediye tarafından temin edilen tohumun maliyeti yaklaşık 19 milyon 320 bin lira olurken, bu bedelin 9 milyon 660 bin lirası yüzde 50 hibe kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Projenin yüzde 50'lik kısmı ise üreticiler tarafından karşılanacak ve çiftçiler böylece yüzde 50 hibe destekli tohum almış olacak.

        Yarın saat 13.30’da Kadir Has Kültür Merkezi otoparkında düzenlenecek törenle, tohum dağıtımı gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

