        Kayseri Ulaşım AŞ raylı sistemde geliştirdiği projeyle kaza ve arızaların önüne geçecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, raylı sistem güvenliği ve verimliliğini artıracak "Yapay Zeka Destekli Katener ve Pantograf İzleme Sistemi" projesine imza atacak.

        Giriş: 15.04.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ulaştırma alanında Ar-Ge ve yenilikçi projeleri destekleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı UDH Araştırmaları Merkezi Başkanlığı tarafından açılan raylı sistem teknolojileri çağrısı kapsamında, Ulaşım AŞ'nin yaptığı proje başvurusu teknik ve mali kriterler doğrultusunda olumlu değerlendirilerek destek almaya hak kazandı.

        Geliştirilecek sistem kapsamında raylı sistem araçlarına yerleştirilecek sensörler, 3B haritalaması yapabilecek, yapay zeka destekli derinlik kamerası ve geliştirilen yazılım sayesinde hat üzerindeki riskler anlık olarak izlenecek.

        Sistem, katener hattında tel kopması, dışarıdan gelen yabancı cisimler, pantograf dengesindeki bozulmalar ile hat yüksekliği ve kayma mesafeleri gibi kritik unsurları sürekli analiz edecek.

        Olası bir çarpma durumunda ise sistem önceden uyarı vererek kaza ve arızalar gerçekleşmeden önlenmesine katkı sağlayacak.

        Yeni teknoloji sayesinde seferlerde yaşanan aksamaların önüne geçilmesi, güvenlik seviyesinin artırılması, arızalara erken müdahale edilmesi ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca yılda ortalama 3-4 pantograf hasarı oluşmasının önlenmesi amaçlanıyor.

        Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Kayseri, şehir içi raylı sistemlerde yapay zeka destekli izleme teknolojisini uygulayan ilk şehirlerden biri olmayı hedefliyor.

        Akademisyen danışmanlığında ve Teknopark işbirliğiyle geliştirilecek projede yüzde 100 yerli yazılım kullanılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut, projeyi 18 ayda hayata geçirmeyi hedeflediklerini, proje tamamlandığında Kayseri'nin akıllı ulaşım sistemlerinde örnek gösterilen şehirlerden biri haline geleceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!

        Benzer Haberler

        Başkan Okandan: "Kahramanmaraş'ta yaşanan hadisenin hiçbir tanımı ve tasvir...
        Başkan Okandan: "Kahramanmaraş'ta yaşanan hadisenin hiçbir tanımı ve tasvir...
        AK Parti İl Başkanı Okandan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti
        AK Parti İl Başkanı Okandan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti
        Kayıp olarak aranan genç, dağlık alanda ölü bulundu
        Kayıp olarak aranan genç, dağlık alanda ölü bulundu
        Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
        Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
        Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'dan Rekreasyon Kulübü'ne ziyaret
        Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'dan Rekreasyon Kulübü'ne ziyaret
        Kayseri'de hedef pastırmayı Avrupa'ya taşımak
        Kayseri'de hedef pastırmayı Avrupa'ya taşımak