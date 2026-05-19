        Kayserispor'dan TFF'ye "lig sonuçları mevcut haliyle tescil edilmesin" başvurusu

        Kayserispor Kulübü, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


        "Kayserispor Futbol AŞ olarak, 2025-2026 sezonunda Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamaları karşısında, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi, haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle PFDK'ya sevk edilmesi, şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması, aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler yönünden TFF statüsünün işletilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunulmuştur. Türk futbolunda, aynı fiiller nedeniyle futbolculara ağır cezalar verilirken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesi kabul edilemez. Adil rekabet, eşitlik ve sportif dürüstlük herkes için aynı şekilde uygulanmalıdır. Kayserispor, yalnızca kendi hakkını değil, Türk futbolunda bozulan sportif adaletin yeniden tesis edilmesini talep etmektedir. Dilekçemiz bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

