Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, belediye personeliyle bayramlaştı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar, Kurban Bayramı öncesinde belediyede personelle bayramlaştı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Atölyesi’nde gerçekleştirilen programda, Makine İkmal, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Veterinerlik ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı.
Çalışanlara özverili hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Çolakbayrakdar, personellere aileleriyle keyifli bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.
Programın ardından personellerle sohbet eden Çolakbayrakdar, çeşitli ikramlarda bulundu.
