Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kayseri'de konuştu:

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kurulduğumuz andan geldiğimiz zamana kadar hiçbir zaman milletle karşı karşıya gelmedik. Hiçbir zaman değer düşmanlığı yapmadık. Medeniyetimize, müktesebatımıza ihanet içerisinde olmadık." dedi.



Yalçın, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 ve 2 No'lu Şubeler Teşkilat Buluşması"nda, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarda hayatını kaybeden eğitim şehitlerine rahmet, yaralılara ise şifa diledi.



Şiddet olaylarının yaşanmaması temennisinde bulunan Yalçın, "Okullarda birçok şiddet hadisesiyle karşılaştık. Geçmişten bugüne darlandığımız, zorlandığımız, sesimizi yükselttiğimiz, keyfimizi kaçıran hadiseler yaşadık ama bu ikisini farklı değerlendirmek gerekiyor. Bu bir kırılma anıdır. Onun için şimdiye kadarkilerin tamamını bir kenara koyup, bu iki hadise üzerinden çok şey söylemek gerekir." dedi.



Yalçın, konuya dikkatleri toplamak için 3 gün iş bırakarak itirazlarını ortaya koyduklarını dile getirdi.



Bazı sendikaların iş bırakma eylemlerindeki amaçlarının farklı olduğunu savunan Yalçın, onların derdinin şiddet değil, hükümet ve ramazan etkinliklerinde okullarda oluşan iklime karşı hazımsızlık olduğunu vurguladı.





"Çünkü bu iki hadisede odağa yönelmek gerekirken, onlar odağı kaydırmaya çalıştı." diyen Yalçın, "İşi başka yere aktarmaya, bazı siyasi yapılarla beraber arka planda Türkiye'de bir kargaşa oluşturma gayretine yeltendiler. Bunu asla tasvip edemeyiz." şeklinde konuştu.



Ali Yalçın, 23 Nisan'da Gaziantep'teki törende CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar ve diğer partililerin mehter marşı söyleyen çocuk mehteran takımına sırtını dönerek tepki göstermesine ilişkin şunları söyledi:





"Mehtere sırtını dönen, bu millete, medeniyete yüzünü dönmemiştir. İzmir'de Yunan dansı sirtakiye yüzünü dönüp elleri patlarcasına alkış çalanlar, mehtere sırtını dönüyor, protesto ediyor. Orada çocuklar üzerinden aklı sıra mesaj vermeye çalışıyor ama yaptıkları öyle bir saçmalık, öyle bir aymazlık ki merkezleri bile tarif etmekte zorlandı. 'Kamera yanlış almıştır, açı farklı çekmiştir.' diyerek toparlamaya çalışıyor."





Eğitim-Bir-Sen teşkilatının uzun süredir faaliyet gösterdiğini dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kurulduğumuz andan geldiğimiz zamana kadar hiçbir zaman milletle karşı karşıya gelmedik. Hiçbir zaman değer düşmanlığı yapmadık. Medeniyetimize, müktesebatımıza ihanet içerisinde olmadık. Bu topraklara karşı değersizlik ve ciğersizlik hiçbir zaman ortaya koymadık. Biz sendikacılıkta 'diğerlerine göre değil, değerlerine göre sendikacılık' dediğimizde bazıları bizim bu benzetmemizi ve tabirimizi bir slogan olarak anlıyor ve bir hamaset olarak konumlandırmaya çalışıyor. Hayır. Biz hamaset değil, hakikatin altını çiziyoruz. Durduğumuz noktayı her vesileyle ifade etme gereği ortaya koyarken, milletin de güven hissine yaslanmanın bu anlamda kitlesel büyümeyle karşılık bulduğu bu özellikle varlığımızı her defasında ifade ediyoruz."



Programa, Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk ve Eğitim-Bir-Sen Kayseri 2 No'lu Şube Başkanı İsmet Karataş ile sendika üyeleri katıldı.

