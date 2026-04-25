Başkan Büyükkılıç'tan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından binicilik branşında resmi statü kazanan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'ni ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyaret kapsamında tesis içerisindeki faaliyetleri yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Atların bakım ve beslenmesinin gerçekleştirildiği alanları da gezen Büyükkılıç, salonları da inceledi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, çalışan personele kolaylıklar dileyerek, "Ata sporlarımızın yaşatıldığı bu güzel alanda hem çalışmaları yerinde inceledik hem de 'daha iyisini nasıl yaparız' diye istişarelerde bulunduk. Gençlerimizin ilgisini artıracak, tesisimizi daha aktif ve güçlü hale getirecek planlamalar üzerine konuştuk." ifadelerini kullandı.

