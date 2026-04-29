Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Karakeçili'de kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 09:52
        Belediye toplantı salonunda düzenlenen programda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince kırsal kalkınma desteklenmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili yayınlanan tebliğ ve uygulama esasları hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.


        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Özgür Başyiğit, büyükbaş ahır, küçükbaş ağıl ve alet ile ekipman, mantar yetiştiriciliği, çelik silo yapımı, seracılık ve arıcılık alanında yapılacak hibe desteklerini anlattı.


        Hibenin yaşa ve eğitim durumuna göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değiştiğini belirten Başyiğit, devletin girişimcilere yatırım yapması, istihdamın sağlanması, üretimin gerçekleştirilmesi için destek sağladığını dile getirdi.


        Ziraat mühendisi Şakir Yardımcı da sulamayla ilgili de destek sağlandığını, yapılacak sisteme göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlandığını kaydetti.


        Toplantı, vatandaşların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

