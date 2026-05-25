Kırklareli Valisi Turan, Kurban Bayramı tedbirlerini denetledi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri denetledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri denetledi.
Vali Turan, İl Emniyet Müdürlüğü'nün bölge trafik denetleme, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele, narkotik suçlarla mücadele, çevik kuvvet, spor, İHA ve tanık koruma şubelerini ziyaret etti.
Ziyaretlerde personelle bir araya gelen Turan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirlere ilişkin brifing alan Turan, bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.
Ziyaretlerde, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Hatip de hazır bulundu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.