Lüleburgaz ilçesinde karate turnuvası yapıldı.



Lüleburgaz Belediyesince 35. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında gerçekleştirilen turnuvada sporcular mücadele etti.



Turnuvayı Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay da takip etti.



Atay, turnuvada katılan sporculara teşekkür ederek, dereceye giren sporcuları ise tebrik etti.



- Çevreyi kirleten işletmelere ceza uygulandı



Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğine neden olan iki işletmeye idari para cezası uygulandı.



Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte çevre kirliliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor.



Ekipler, ekmek hamurunu konteyner yanına bırakan fırın ile geri dönüştürülebilir atıkları konteyner dışına bırakan restoranı tespit etti.



Çevre kirliliğine neden olan iki işletmeye idari para cezası uygulandı.

