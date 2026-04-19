Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.



Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.



Ailelere bebek hediyeleri takdim eden Özalp, ziyaretlerde ailelerin taleplerini dinledi.



Özalp, vatandaşların özel günlerinde de yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade etti.



- Modifiye araç tutkunları Pınarhisar'da buluştu



Pınarhisar ilçesinde modifiye araç tutkunları bir araya geldi.



Pınarhisar Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, modifiyeli araçlar ilçede konvoy oluşturdu.



Daha sonra modifiyeli araçlar, trafiğe kapalı alanda çeşitli gösteriler sundu.



Belediye Başkanı İhsan Talay da etkinliğe katıldı.

