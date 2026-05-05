Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, asayiş denetimlerine katıldı.



Kaymakam Özderin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Hükümet Konağı önünde oluşturulan asayiş denetim noktasını ziyaret etti.



Yapılan denetimler hakkında yetkililerden bilgi alan Özderin, ekiplerin çalışmalarını takip etti.



Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücüleri ile bir süre sohbet eden Özderin, sürücülere hız yapmamaları ve kurallara uygun şekilde yolculuk yapmaları uyarısında bulundu.



Özderin, ayrıca sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.



- Yol yapım çalışmaları



Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları sürüyor.



Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Atatürk Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.



Ekiplerin çalışmalarını takip eden Bulut, yetkililerden bilgi aldı.



Kırklareli'ni daha konforlu, estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bulut, "Planlı ve sağlam bir gelecek için önce altyapı çalışmalarımızın uzun ömürlü olması için altyapı süreçlerinin tamamlandığından emin oluyoruz. Hızlı dönüşüm ile bölgedeki yolları ve kaldırımları mahallemizin kimliğine yakışır şekilde yeniliyoruz." diye konuştu.

