        Kırşehir'de kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kırşehir'de 2 gündür kayıp olan kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 02:05 Güncelleme:
        Mucur ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen Ramazan Karaaslan (46), 6 Nisan'da öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra dönmedi. Yakınları, eve gelmeyen Karaaslan için kayıp ihbarında bulundu.

        Merkeze bağlı Kesikköprü mevkisine gittiği ve burada kaybolduğu öğrenilen Karaaslan'ın bulunması için bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Bölgede ve Kızılırmak kıyılarında yürütülen çalışmalara devam edilirken, arama ve tarama sahasının genişletildiği öğrenildi.

        - 1060 dekar alan ekiplerce tarandı

        Kırşehir Valiliği, Merkez ilçe Kesikköprü mevkisinde kaybolduğu bildirilen Karaaslan'ın bulunmasına yönelik arama çalışmalarının, AFAD ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda ciddiyet ve hassasiyet içerisinde sürdürüldüğünü bildirdi.

        Açıklamada, çalışmalar kapsamında 6 arama kurtarma personeli ile 40 jandarma personelinin görev aldığı ifade edildi.

        Karadan yaya ekipler ve havadan drone desteğiyle geniş bir alanda tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "JASAT ekiplerimizce 470 dekar, AFAD ekiplerimizce ise 590 dekar alan taranmış ayrıca Kızılırmak hattı ve çevresindeki kritik bölgelerde yoğun saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, çevre köylerde belirli aralıklarla anonslar yapılmış, gelen ihbarlar süratle değerlendirilmiş, güvenlik kamerası incelemeleriyle saha verileri birlikte ele alınmıştır. Yürütülen kapsamlı çalışmalara rağmen, şu ana kadar kayıp vatandaşımıza ilişkin kesin bir bulguya ulaşılamamıştır. Süreç, saha taramaları, adli tahkikat, kamera incelemeleri ve vatandaşlarımızdan gelebilecek yeni bilgiler doğrultusunda çok yönlü şekilde takip edilmeye devam edilmektedir. İlgili ekiplerimiz, yeni bir somut bulguya ulaşılması halinde derhal yeniden sahaya intikal edecek hazırlık ve teyakkuz halini muhafaza etmektedir."












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

