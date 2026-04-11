Kırşehir'de jandarma uygun koşullarda nakledilmeyen süt ürünlerine el koydu

Kırşehir'de bir kamyonette uygun olmayan şekilde taşınan krema, peynir, peynir ve kaşarlara el konuldu.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi girişinde yaptıkları yol kontrolünde U.O'nun kullandığı bir kamyoneti durdurdu.



Kamyonette yapılan aramada, uygun olmayan koşullarda nakledildiği tespit edilen 500 kilogram krema, 17 kilogram peynir, 16,5 kilogram süt kreması ve 24 kilogram kaşar peynir ele geçirildi.



Sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



Hijyen ve muhafaza koşullarına uygun olmayan, halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikteki ürünler muhafaza altına alındı.

